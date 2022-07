Hoya Vision Care: Neue MiYoSmart Kampagne

Weltweite Kampagne soll über fortschreitende Myopie aufklären

Hoya Vision Care kündigt den Start seiner neuen globalen Myopie-Aufklärungs- und Marketingkampagne „Myopia Care for Kids“ an. Die Kampagne soll zum einen das Bewusstsein für die Anstieg von Myopie bei Kindern schärfen und zum anderen detaillierte Informationen zum MiYoSmart Brillenglas bereitstellen.

„Unsere neue globale Kampagne ‚Myopia Care for Kids‘ verfolgt einen proaktiven Ansatz und soll Eltern über das Thema informieren, damit langfristige Sehprobleme durch frühzeitiges Erkennen und Behandeln vermieden werden.“ sagt Oxana Pastushenko, Chief Marketing Officer, Hoya Vision Care.

Die Kampagne „Myopia Care for Kids“ wird 2022 weltweit in den Ländern eingeführt, in denen MiYoSmart bereits verfügbar ist.