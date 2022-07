HS Aalen: Alumni feiern 20 Jahre Masterstudiengang

Ein Wochenende im Zeichen der Optometrie

Auch dieses Jahr im Juli hat die Hochschule Aalen ihre aktuellen Studierenden und die Alumni des berufsbegleitenden Masterstudiengangs M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) in das Kloster Benediktbeuern geladen. Erneut fand die Veranstaltung im Zentrum für Umwelt und Kultur statt, das in diesem Jahr zudem perfekte Rahmenbedingungen für das 20-jährige Jubiläum des etablierten Studienganges bot.

17 Studenten erreichen das Ziel

Am Freitag, den 1. Juli 2022 fand das Masterthesis Kolloquium statt, in dessen Rahmen die Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl mit Unterstützung von Prof. Bina Patel (OD), Prof. Hannu Laukkanen (OD), Dr. Matjaž Mihelčič (President-elect der ECOO) und einigen vor Ort anwesenden Betreuern die Präsentationen der diesjährigen Masterthesen mit ihrer fachlichen Expertise auf Herz und Nieren prüften.

17 Studenten konnten somit an diesem Tag ihre Masterthesen erfolgreich verteidigen und das Studium erfolgreich abschließen. Auch ZVA-Vizepräsident Christian Müller ließ es sich nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen.

Internationale Experten referieren

Vier der langjährig schon an dem Fortbildungsprogramm beteiligten US-amerikanischen Professoren der Optometrie präsentierten am Wochenende des 2. und 3. Julis ihre neuesten Erkenntnisse und Ergebnisse aus Forschung und Praxis. Prof. Bina Patel (OD – New England College of Optometry) vertiefte das Wissen der Anwesenden im Bereich peripherer Netzhauterkrankungen, Prof. Graham Erickson (OD) und Prof. Hannu Laukkanen (OD) – beide vom College of Optometry der Pacific University in Oregon – begeisterten die Anwesenden in gewohnt sympathischer und unterhaltsamer Art mit ihren Präsentationen zum Thema Nystagmus, Strabismus sowie dem Einfluss von Licht und Filtergläsern auf die Wahrnehmung. Prof. Diane Adamczyk (OD) von der State University of New York rundete als ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der okulären Pharmakologie das Programm ab und verschaffte den Teilnehmenden einen aktuellen Überblick über die medikamentöse Behandlung von Netzhauterkrankungen.

Neben der Vielzahl an Vorträgen und Präsentationen kam auch der persönliche Austausch und der Netzwerkgedanke unter den Teilnehmenden sowie einigen Industrieausstellern, die ihre optometrischen Produkte dem interessierten Publikum präsentierten, nicht zu kurz. Ein durch die aktuellen Absolventen des Studienganges für alle Teilnehmenden der 20-Jahrfeier organisiertes Oktoberfest am Samstagabend, welches in dem bayrischen Kloster in sehr authentischer Atmosphäre gefeiert werden konnte, rundete das Wochenende ab.

Organisiert und finanziert wurde das Event in bewährter Weise durch den Vorstand des Alumni-Vereins „Aalen Friends of Optometry e.V.“ unter Leitung von Georg Scheuerer. Die Studiengangsleiterin des M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) Prof. Dr. Anna Nagl dankt ganz besonders Prof. Dr. h.c. Dietmar Kümmel für sein „unglaubliches Engagement und Organisationstalent“ auch bei diesem jährlich stattfindenden Alumni-Event.

Am 11.11 um 11:11 Uhr geht es weiter mit den Feierlichkeiten

Die Hochschule Aalen und die Aalen Friends of Optometry freuen sich schon jetzt auf das nächste Treffen im Jahr 2023, welches am 23. und 24. September stattfinden wird.

Zuvor wird an der Hochschule Aalen jedoch noch die offizielle 60-Jahrfeier des Diplom/Bachelor- und 20-Jahrfeier des Masterstudiengangs am 11.11.2022 stattfinden. Ab 11:11 Uhr wird sich anlässlich des diesjährigen Jubiläums ein umfangreiches Symposium mit der Zukunft der Augenoptik/Optometrie auseinandersetzen. Auch dieser Tag hält wieder interessante Themen und hochkarätige Referenten aus mehreren Fachbereichen bereit. Das Programm und die Anmeldung zum Symposium finden Interessierte auf der Website der „Aalen Friends of Optometry e.V.“ (www.optometry-friends.com) und über den folgenden QR-Code.

Quelle: Hochschule Aalen