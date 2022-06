ic! berlin: Vertriebs- und Produktionsfirmen verschmelzen in neuer GmbH

Fusion mit Wirkung zum 1. Juli 2022

ic! berlin informiert aktuell seine Geschäftspartner darüber, dass die ic! berlin brillen GmbH und die ic! berlin produktions GmbH zum 1.7.2022 in der neu gegründeten ic! berlin GmbH verschmelzen werden.

Durch diesen Zusammenschluss der historisch gewachsenen Gesellschaften würden sich positive Effekte in allen Unternehmensbereichen ergeben, die die Positionierung als Hersteller von Premium-Eyewear, Made in Germany, weiter stärken. Zudem könne sich das „gesamte Team noch fokussierter für die Interessen der Kunden engagieren“, heißt es in der Meldung.