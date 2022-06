Interlook 2022: Ticketverkauf gestartet

Augenoptik-Fachmesse Anfang September

Die Augenoptik-Fachmesse Interlook (vormals Brille & Co) findet am 3. und 4. September 2022 in der Messe Dortmund statt und präsentiert zahlreiche bekannte nationale wie internationale Marken und Independent-Labels in einer ansprechenden Umgebung.

Eine „Stage“ mit Experten-Vorträgen zu interessanten Themen und eine Sonderschau „New Products & Top Models“ runden das Gesamtbild der Interlook ab. Der Ticketshop ist ab sofort geöffnet, teilt die Messe mit. Weitere Informationen unter www.interlook-messe.de.