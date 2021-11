J.F. Rey: 2 Monate, 4 Awards

Internationale Anerkennung für Design-Expertise des Labels

Gleich vier der neuen Brillenmodelle des französischen Labels Jean-François Rey (J.F. Rey) wurden in den letzten zwei Monaten mit internationalen Design-Preisen ausgezeichnet.

Das Modell TRALALA überzeugte die Fachjury in Paris und gewann den Silmo D'or 2021 in der Kategorie „Kinder“, der Graziella Pagni Award (Italien) ging an die auffällige JF2947 Sun und die japanischen Ioft Awards erhielten die Modelle JF2952 und POMME.

JF Rey freut sich über die Auszeichnungen und über die Anerkennung des Berufsstandes für die drei verantwortlichen Designer Olivier Mollard (J.F. Rey), Fanélie Colomb (Volte Face) und Marie Lebon (J.F. Rey Kids & Teens).