Johnson & Johnson Vision: Online-Seminare auf Abruf

Neues Weiterbildungsprogramm zur Kontaktlinse

Johnson & Johnson Vision setzt sein digitales Weiterbildungsprogramm für Augenoptiker in diesem Jahr mit neuen Themen rund um die Kontaktlinse fort und ergänzt die Reihe 2022 mit On-Demand-Seminaren als neues Angebot für den stationären Fachhandel.

„Immer mehr Augenoptiker wünschen sich maximale Flexibilität bei ihrer Fortbildung“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision. „Deshalb bieten wir neben den Live-Online-Seminaren nun auch Lernen on demand: jederzeit und an jedem Ort mit kurzen Einheiten von 20 bis 40 Minuten Dauer – ideal zum Beispiel auch zur Weiterbildung in der Mittagspause.“

Praxisnahe Lernvideos

Ebenso wie die bewährten Online-Seminare, die wie gewohnt weiterhin live via Zoom stattfinden, sind auch die neuen On-Demand-Seminare kostenlos und praxisnah. Das Themenspektrum umfasst wichtige Aspekte des Kontaktlinsengeschäfts wie z.B. Auswahl, Kommunikation und Problemlösung.

Weitere Informationen und eine Übersicht über die neuen On-Demand-Seminare gibt es unter www.jnjvisioncare.de/on-demand-seminare.