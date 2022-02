Kering Eyewear: Neue Gucci-Kampagne

Inspiriert von Reisen und Musik

Die neue Kampagne von Gucci Eyewear zur Einführung der Brillenkollektion 2022 wurde von Kreativdirektor Alessandro Michele in zwei parallelen Geschichten inszeniert: Eine erzählt die Geschichte einer Band mit verschiedenen Charakteren, die von der französischen Sängerin und Künstlerin Lou Doillon begleitet werden, während die zweite Bilderserie die chinesische Schauspielerin Ni Ni ins Rampenlicht rückt.

Die nach Sonnenuntergang inszenierten und geheimnisvoll wirkenden Bilder zeigen die Protagonisten in ihren mobilen Umgebungen, inmitten von Musikinstrumenten. Die Farben sind intensiv, die Atmosphäre mysteriös.

Eyewear-Kollektion in zwei Kulissen

In der ersten Kulisse mit Lou Doillon werden die Silhouetten der Brillen von einem starken Retro-Gefühl durchdrungen. Die Fassungen interpretieren den Stil der 50er mit charakteristischen Nieten und Metalldrahtkernen neu. Zwei Versionen der gleichen runden Sonnenbrille im Vintage-Stil zeichnen sich durch ihre Größe und ikonische Metallnieten aus, die auf der Front und den Bügeln glänzen. Zu sehen sind auch quadratische Fassungen in Schwarz, eine Cat-Eye-Korrekturbrille im Retro-Stil in Schwarz und eine schwarze rechteckige Korrekturbrille mit flacher Oberseite und markantem Profil.

Das zweite Szenario zeigt Ni Ni in ihrem Van, wie sie Brillen mit unverkennbaren Elementen trägt. Eines ist ein Modell im Stil der 80er mit ausladenden Metallkonturen und schmalen Bügeln mit einem ausgestanzten GG-Emblem, an dem eine zarte Metallkette befestigt werden kann. Ein Korrekturbrillenmodell hingegen hat eine quadratische Oversize-Form aus Metall und zeichnet sich durch ein ausgestanztes GG-Detail aus, an dem wiederrum eine Goldkette befestigt werden kann.

Quelle: Kering Eyewear