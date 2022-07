Kering Eyewear: „Through Their Eyes“

Kreativ-Konzept in Kooperation mit internationalen Künstlern

Zum Start eines neuen Kreativ-Projektes hat Kering Eyewear für die erste Zusammenarbeit die Künstlerin Camilla Falsini ausgewählt, eine junge Illustratorin, Wandmalerin und Multimedia-Künstlerin aus Rom. Ihre Kunst ist von Vektorzeichnungen, digitalen Collagen und verschiedensten Materialanwendungen in einer Explosion an Farben geprägt.

Für „Kering Eyewear Through Their Eyes“ entwickelte Falsini ein kreatives Konzept im bunten und geometrischen Stil. Ihre Arbeiten werden dem Digitalen Retail Konzept, das an ausgewählten Standorten bereits installiert wurde und bis Ende des Jahres an weiteren 100 Orten ausgestellt werden wird, Farbe verleihen. Teil des Konzepts sind digitale Bildschirme, die in Echtzeit aktualisiert werden und somit die Erscheinung des gesamten Geschäfts mit nur einem Klick verändern können.