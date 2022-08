KGS: Zweite Runde für das Brillen-Quiz

Erneut heißt es: „Wer wird Brillionär?“

Wie verschafft man einem fast unsichtbaren Hightech-Produkt Aufmerksamkeit? Mit dem Online-Quiz „Wer wird Brillionär?“ vermittelt das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) zum zweiten Mal Aha-Erlebnisse. Das Gewinnspiel weckt nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ab August 2022 wieder für vier Monate das Interesse an innovativen Sehlösungen mit dem Ziel, neue Kundschaft in Augenoptikbetriebe zu führen.

Welche Vorteile haben phototrope Brillen? Wovor schützen polarisierende Shields? Was können Low-Add-Power-Gläser? Fragen, auf die die meisten Menschen keine Antwort parat haben.

Mit dem Gläser-Quiz „Wer wird Brillionär?“ nutzt das KGS eine uralte, menschliche Leidenschaft – das Rätselraten. Weil der Mensch am liebsten spielerisch lernt, werden die Teilnehmenden animiert, sich mit Brillengläsern und deren Hightech-Eigenschaften zu beschäftigen. Die 15 Fragen und ihre Multiple Choice Antworten erinnern an beliebte TV-Shows. Wer fünf beantwortet, hat die Chance, einen von 15 Brillengutscheinen im Wert von je 200 € zu gewinnen. Die Aktion läuft in optimierter Form vom 1. August bis 30. November und wird in dieser Zeit auf stark besuchten Social-Media-Kanälen beworben.

Brillen-Quiz soll Bedarf wecken und Kundschaft in Augenoptikbetriebe leiten

Motiviert durch die Aussicht auf einen Brillengewinn lernen die Teilnehmenden verschiedene Glaseigenschaften und deren Vorteile kennen. Am Ende des Spiels werden sie direkt zur Augenoptiker-Suche auf Sehen.de geleitet, wo sie das Fachgeschäft in ihrer Nähe wählen, bei dem der potenzielle Gewinn eingelöst werden soll. In 2021 haben 9.800 Menschen am Quiz teilgenommen. Oder anders ausgedrückt: Es wurden 9.800 Kontakte zu Optik-Fachgeschäften generiert.

Das KGS lädt alle Augenoptiker und Unternehmen ein, diese Aktion in ihre Marketingmaßnahmen zu integrieren. Ziel der Kampagne ist es, durch die Vermittlung von Wissen Bedarf zu generieren, die Bekanntheit der registrierten Optikgeschäfte zu erhöhen und es ihnen zu ermöglichen, alte Kundschaft zu binden und neue zu gewinnen. Augenoptiker können die kostenfreien Vorteile wie Web-Banner für ihren Internetauftritt und Plakate zur Dekoration im Geschäft nutzen.

Interessierte Optikbetriebe können sich noch bis Ende der Kampagne kostenfrei über eine Probemitgliedschaft in der Augenoptiker-Suche des KGS registrieren lassen.

Quelle: KGS