KGS: Brillentrends 2022

Von schön bis schön schräg ist alles dabei

Schauen, shoppen, schaulaufen. Welches Accessoire könnte mehr dazu anregen als eine neue Brille? Die Best-ofs der Brillentrends 2022 hat das Kuratorium Gutes Sehen nun zusammengestellt und stellt dazu auch vor, für wen sie designt sind.

Brillentrend 1: Kleine Kunstwerke für Kreative

Wer sich 2022 von der grauen Masse abheben will, besucht Ausstellungen – und trägt dabei selbst kleine Kunstwerke auf der Nase. Fronten und Bügel leben von extravaganten Mustern – marmoriert, gestreift, kariert, geblümt, dreidimensional. Filigrane Durchbrüche, Schmucksteine sowie Windsor-Ringe sprengen den Brillenrahmen. Die leuchtend-schimmernde Farben signalisieren: Seht her, hier bin ich!

Brillentrend 2: Schwarzes Statement für Charakterköpfe

Schwarz geht immer, erst recht auf der Nase. In dieser Vielfalt überraschen die neuen Modelle aber doch: Sehr edel wirken große, rahmenlose Fronten mit gefrästen oder kolorierten Rändern, getragen von dezenten schwarzen Bügeln oder minimalistische Fassungen aus hauchdünnen Metallen. Perfekt fürs Business sind puristische, rechteckige Modelle oder kompakte Vollrandfassungen. Feminin wirken Cateye-Brillen im modern interpretierten Vintage-Style von zauberhaft bis ziemlich schräg. Ein Synonym für Lässigkeit sind Pilotenbrillen – von klassisch bis zeitgemäß adaptiert in eckiger Linienführung mit kompakten Nasenstegen und kräftigen, mattgrauen Acetat-Fronten.

Brillentrend 3: Außergewöhnliches für Hipster

Alles ist möglich, nur nicht Mainstream. Hipster lieben das Außergewöhnliche und werden mit XXL-Brillen bestens bedient. Dazu das Haar im Out-of-Bed-Look frisiert, das Secondhand-Sakko überstreift – fertig ist der Style. Auch geometrische Fassungen in aufregenden Farben dürften den Paradiesvögeln gefallen. Die Brillen können dabei von ihr oder ihm getragen werden.

Brillentrend 4: Leise Töne für Feingeister

Sehr zart, absolut anmutig, äußerst harmonisch. Filigrane Acetat-Rahmen werden zumeist von schmalen Metallbügeln gehalten – modern und elegant zugleich. Auswahl bei den smarten Modellen gibt es reichlich. Die Farben: uni, transparent, changierend, in Hornoptik oder mit Muster. Die Formen: Wayfarer, Panto, Clubmaster, Cateye, Piloten- oder Oversize-Brille.

Brillentrend 5: Gegensätze für Experimentierfreudige

Stilbrüche im Outfit wie Blümchenkleid zu Doc Martens kennen alle. Aber was wäre, wenn die Brille an sich mit Gegensätzen spielt? Wenn rund auf eckig trifft oder minimalistisch auf auffällig? Wunderbar! Schöne Brüche liefern puristische Rahmen mit opulenten Nasenstegen, Bügeln oder mit Dekorsteinen verziert. Die klassische runde Panto-Brille bekommt dagegen mit abgeflachten oberen Ecken einen modernen Touch. Die Liaison beeindruckt rahmenlos, als Halb- und Vollrandmodell, in Acetat oder Metall gegossen.

Quelle: KGS