KGS: Delegiertenversammlung wählt neuen Vorstand

Optimiertes Kommunikationskonzept verabschiedet

Die frisch gewählten Delegierten des Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS) versammelten sich am 11. Mai zu ihrer jährlichen Tagung. Gemeinsam bestimmten sie ihren neuen Vorstand und beschlossen die Schwerpunkte der Medienarbeit 2022/23: Das Gläser-Quiz „Wer wird Brillionär?“ wird optimiert fortgesetzt, eine KGS-Seh-Check-App gelauncht und über Online-Kampagnen verbreitet.

Neue Delegierte – neuer Vorstand

Die neugewählten Delegierten der KGS-Mitglieder aus Augenoptik und Industrie trafen sich zu ihrer ersten Sitzung am 11. Mai in Berlin bzw. parallel per Webkonferenz, wo sie u. a. den neuen Vereinsvorstand wählten. Ins Gremium berufen wurden Anja Ballhause (Blickfang Augenoptik), Christoph Hinnenberg (Zeiss Vision Care), der künftig die Rolle des Vorstandsvorsitzenden einnimmt, Christian Müller (Saarner Optik Müller) und Mirjam Rösch (Hoya Lens Deutschland).

Auf Erfolgskurs mit Seh-Check-App und Gläser-Kampagne

Mit verlässlichen und umfangreichen Informationen habe sich das KGS nachhaltig als kompetenter Informationsgeber für Medien und Konsumenten etabliert. Das zeigten auch die Ergebnisse der Medienarbeit: Mit rund 8.000 Beiträgen in 2021 erreichte der Verein 177 Millionen Menschen per TV, Hörfunk, Print- und Online-Medien – 23% mehr als im Vorjahr. Mehr als 1,35 Millionen Zugriffe verzeichneten die KGS-Websites Sehen.de, Seh-check.de und Brillenstyling.de und erreichten damit 22% mehr Menschen als im Jahr zuvor.

Mit dem Relaunch der KGS-Online-Sehtests auf Seh-check.de haben von Februar bis Mai dieses Jahres bereits 21.000 Personen ihre Sehleistung getestet. Jeder fünfte hat im Anschluss einen Augenoptiker der Nähe gesucht. Seit Mai sind die Seh-Checks auch in mobiler Form als App verfügbar und werden ab Juli 2022 mit einer Digitalkampagne beworben.

Die Online-Kampagne „Wer wird Brillionär?“ leitete von September bis Dezember 2021 99.000 Menschen auf Sehen.de und die integrierte Augenoptiker-Suche. Mit Aussicht auf einen Brillengewinn wurde den rund 10.000 Personen, die das Quiz begonnen haben, auf spielerische Weise komplexes Gläserwissen vermittelt. In Folge verzeichnete die, mit dem Spiel verbundene, Augenoptikersuche einen Anstieg der Anfragen um 130% im Vergleich zum Vorjahr. Um Gläserwissen weiter unterhaltsam und noch effizienter zu verbreiten, wird das Gläser-Quiz 2022 in optimierter Form ausgespielt und beworben.

Quelle: KGS