Koberg & Tente: Neuer Außendienstmitarbeiter

Bertram Schwalm folgt auf Klaus Sebastian

Nach zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit verlässt Klaus Sebastian Koberg & Tente in den verdienten Ruhestand. Seit dem 1. November 2003 beschäftigt, hat er als Außendienstmitarbeiter der PLZ-Gebiete 54-55, 63-69 in den vergangenen Jahren wesentlich zum Erfolg der Firma beigetragen. Besonders gefallen hat ihm die familiäre Zusammenarbeit des Teams, die bei Koberg & Tente von Beginn an groß geschrieben wird. Das Unternehmen bedankt sich für die tolle Zeit und wünscht ihm von Herzen nur das Beste.

Neu im Team beim Brillenhersteller aus Münster ist Bertram Schwalm. Er übernimmt ab sofort die PLZ-Gebiete 54-55, 63-69. Der Augenoptikermeister bringt sowohl das Wissen aus seiner Tätigkeit als Optiker als auch Erfahrungen als Außendienstmitarbeiter mit. Nachdem er zuletzt als Augenoptikermeister im Saarland tätig war, freut sich Koberg & Tente mit Bertram Schwalm den richtigen Kundenberater für die vielen treuen Kunden in dem Reisegebiet gefunden zu haben.