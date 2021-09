Lindberg: Titan und Acetat für Kids und Teens

Neue Brillen-Kollektionen für Kinder und Teenager

Die dänische Premium Eyewear-Marke Lindberg, die für ihr minimalistisches Design und technische Innovation bekannt ist, hat zwei neue Brillen-Kollektionen für Kinder und Teenager herausgebracht. Die optischen Brillenfassungen sind aus Titan bzw. Acetat gefertigt.

Bei der Kollektion Air Titanium Rim Kid besitzen die auch mit Acetatinnenrändern erhältlichen Titanfassungen das bekannte Lindberg-Spiralscharnier für einen kontrastreichen Look.

Die Fassungen im Unisex-Design aus der Kollektion Acetanium Teen richten sich an modebewusste Teens. Diese Kollektion vereint den markanten Look des Acetats mit allen materialtypischen Vorteilen und der guten Anpassbarkeit der Titanbügel.