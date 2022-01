Luneau Technology: Vertriebs-Kooperation mit Haag-Streit

Deutschlandweiter Vertrieb des Lenstar Myopia angekündigt

Luneau Technology baut durch eine exklusive Partnerschaft mit Haag-Streit sein Portfolio für die Augenoptik weiter aus. Die neue Kooperation umfasst den deutschlandweiten Vertrieb des Lenstar Myopia, einer Myopie-Management-Lösung des Unternehmens aus Wedel (bei Hamburg).

Das Gerät nutzt die Technologie des Lenstar 900 von Haag-Streit, ergänzt durch die Softwareplattform EyeSuite für das Management der Myopie und soll Maßstäbe im Myopie-Management setzen. Entsprechend optimistisch zeigt sich auch Willi Gronau, Geschäftsführer von Luneau Technology Deutschland: „Der Lenstar Myopia ist das führende Produkt für das Myopie-Management und passt daher ideal zu unseren bestehenden Angeboten, die wir fortlaufend ausbauen.“

Richtiger und erster Ansprechpartner in Deutschland

Die exklusive Vertriebspartnerschaft für die Augenoptik in Deutschland schließt auch die Logistik für Hoya Lens in Deutschland mit ein. Den Brillenglashersteller verbindet eine weltweite strategische Partnerschaft mit Haag-Streit. „Für den Lenstar Myopia indes sind wir in Deutschland der richtige und erste Ansprechpartner. Dabei arbeiten wir natürlich eng mit Haag-Streit und mit Hoya zusammen“, stellt Gronau heraus.

Denny Grimm, der bei Haag-Streit Deutschland das Produktmanagement verantwortet, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit Luneau einen starken Partner in der Augenoptik an unserer Seite zu haben, um angesichts der derzeitigen Zunahme von Myopie-Fällen weltweit zukünftig gemeinsam die Erkennung, Aufklärung und Behandlung von Myopie voranzutreiben.“