Lunor: German Brand Award 2022

Sieg für vorbildliche Markenführung und zusätzlich als nachhaltige Marke bedacht

Lunor wurde beim diesjährigen German Brand Award, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise, in gleich zwei Kategorien ausgezeichnet: Bei der Preisverleihung am 9. Juni in Berlin erhielt die Brillenmanufaktur den Award in der Disziplin „Excellent Brands“ im Bereich Fashion und eine Special Mention als „Sustainable Brand of the Year“.

Das familiengeführte Unternehmen aus dem Schwarzwald hatte bereits 2018 den Preis für erfolgreiche Markenführung gewonnen und sich seither stetig weiterentwickelt. Mit einer Markenführung, die sich der fortschreitenden Massenproduktion und Anonymisierung der Industrie entgegenstellt, setzt Lunor auf eine 360°-Kommunikation – geschaffen von einem fünfköpfigen Team.

Marco Hering, Marketing Manager bei der Lunor AG, freut sich mit dem gesamten Team über die Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz, diesen Preis bereits zum zweiten Mal gewonnen zu haben. Nachhaltigkeit, Innovation und Entwicklung zählen für uns zu den wichtigsten Gütern. Daher ist es eine besondere Ehre, für diese Leistungen, auf denen unsere Markenführung aufbaut, Wertschätzung zu erfahren.“