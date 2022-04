MAFO | Talks: das neue Videoformat für die Industrie

Paneldiskussion zur Zukunft der Augenoptik und weitere Fachbeiträge sind online

Wie sieht die Zukunft der Augenoptik aus? Das wollte das FOCUS-Schwestermagazin MAFO von fünf ganz unterschiedlichen Branchenexperten für den Schwerpunkt der Diskussionsrunde „Future Lab“ wissen. Das neue Format, in dem topaktuelle Themen diskutiert und Fachvorträge präsentiert werden, ist nun online unter MAFO | Talks.

In der Diskussionsrunde waren Experten unterschiedlichster Fachbereiche vertreten, von Lens Design über Maschinen bis hin zu Liquid-Crystal-Lenses. Die Experten lieferten spannende Einblicke und Denkanstöße für die Zukunft der Augenoptik.

Die Teile 1 bis 3 der Diskussionsrunde sind nun online. Diskutiert wurde auf Englisch:

MAFO | Talks wurde 2022 etabliert, nachdem der altbewährte und bekannte Branchentreffpunkt für die augenoptische Glasindustrie, MAFO – The Conference, in diesem Jahr leider abgesagt werden musste. 2023 soll die Konferenz wieder wie üblich einen Tag vor der MIDO in Mailand stattfinden.