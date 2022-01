MAFO – The Conference 2022 in Mailand

Kongress zum Thema „Future Lab“ am Vortag der Mido

MAFO – The Conference 2022 findet am 11. Februar in Fiera Milano Rho (Mailand) statt, einen Tag vor der Fachmesse Mido. Das Thema der jährlichen Konferenz für die optische Industrie ist diesmal „Future Lab“ unter dem Motto: "Experience the smartest way to produce a lens".

Brillenglas smart produzieren: Wie?

Zwölf internationale Referenten diskutieren die Entwicklungen auf dem Gebiet ein Brillenglas möglichst intelligent zu produzieren mit den Teilnehmern. Den Beginn macht Gaetano Volpe, ProCrea, mit einem Vortrag zum Thema Myopie-Management: „Freeform defocus surfaces: a flexible approach to slow myopia progression in children“.

Jeder aus der weltweiten Augenoptikbranche ist eingeladen, an der 21. Ausgabe der MAFO – The Conference teilzunehmen und die Gelegenheit zu nutzen, nicht nur Fachvorträge zu hören, sondern auch mit Branchenkollegen zu netzwerken.

Weitere Informationen zum Vortragsprogramm und zur Anmeldung unter: mafo-optics.com/gallery.