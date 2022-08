Marchon Eyewear: Thomas Burkhardt ist neuer Präsident

US-amerikanischer Fassungshersteller ernennt Deutschen zum Chef

Marchon Eyewear hat einen neuen Chef. Wie VSP Vision, die Versicherungsgesellschaft für Sehkraftversorgung und Inhaber des Fassungsherstellers, mitgeteilt hat, wurde Thomas Burkhardt zum neuen Präsidenten befördert.

Thomas Burkhardt war zuletzt als Chief Marketing Officer und Senior Vice President von Global Brands, Marketing & Design bei Marchon Eyewear, Inc. tätig. Er wird Earnie Franklin, dem Chief Operating Officer von VSP Vison, unterstellt sein. „Thomas Burkhardt ist seit über 25 Jahren sehr erfolgreich in führender Funktion in der Konsumgüterbranche, der Modebranche und der Brillenindustrie tätig, verfügt über eine einzigartige Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Betriebsabläufe, Lizensierung und weiteren Bereichen und hat dabei unter anderem sehr erfolgreich globalen Marken und Organisationen zu einem erheblichen Wachstum verholfen und Einzelhandelsmarken mit einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar transformiert und weiterentwickelt“, sagte Earnie Franklin. „Seit er sich Marchon im Jahr 2016 angeschlossen hat, hat er dank seiner strategische Schwerpunktsetzung ein Rekordwachstum ermöglicht. Thomas Burkhardt ist die richtige Führungsperson, um kontinuierliche Erfolge der Organisation in den USA und international sicherzustellen.“

Der Deutsche übernimmt die Position von Nicola Zotta, der diese Position beim Fassungshersteller von 2016 bis Mai des Jahres 2022 bekleidet hatte. Bevor er sich Marchon anschloss, war Thomas Burkhardt als Senior Vice President, Global Marketing bei Coty, Inc. tätig, dem führenden Parfüm- und Kosmetikkonzern, der unter anderem die Marke Calvin Klein besitzt. Darüber hinaus war er in führenden Marketingpositionen bei Procter & Gamble in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und in der Schweiz beschäftigt. Der in Deutschland geborene, mehrere Sprachen sprechende Thomas Burkhardt hat einen Master of Business Administration an der Universität zu Köln erworben. Er ist derzeit Mitglied des Vorstands des Accessories Council.

„Ich fühle mich geehrt, Marchon in die nächste Ära führen zu dürfen und bin voller Tatendrang, die globale Organisation mit ihrem erstklassigen Brillenportfolio weiterzuentwickeln“, sagte Thomas Burkhardt. „Unser Team ist dazu bereit und strebt leidenschaftlich danach, Menschen auf der ganzen Welt dabei helfen, in Zukunft besser zu sehen, besser auszusehen und sich besser zu fühlen.“