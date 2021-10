Marchon Eyewear: Weiter Brillen mit Lacoste

Erneuerung der globalen Lizenzvereinbarung

Marchon Eyewear und die französische Modesportmarke Lacoste haben die langfristige Erneuerung ihrer globalen Brillen-Lizenzvereinbarung verkündet.

Die Vereinbarung bezieht sich auf das exklusive Design, die Entwicklung, Produktion und Distribution von der Marke Lacoste. Die Neuerung bestätigt die Allianz zwischen den beiden Unternehmen, seit sich Marchon und Lacoste 2011 erstmals als Lizenzpartner zusammengetan haben.

Prominent im Tennis-Sport vertreten

Im Laufe der Jahre entwickelten sich die Brillen erfolgreich zusammen mit ihren Muttermarken weiter und wurden auch zunehmend in die Partnerschaften und besonderen Projekte von Lacoste eingebunden. Hierzu zählen die Einführung der Brillenkollektionen von Novak Djokovic und Roland Garros und das Sponsoring der Tennisturniere Miami Open und Rolex Shanghai Masters.

„Wir sind stolz darauf, unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lacoste fortzusetzen“, sagt Nicola Zotta, Präsident & CEO von Marchon Eyewear, Inc. „Lacoste stellt eine Kernsäule unseres globalen Lifestyle-Portfolios dar. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teams weiterhin Brillenangebote entwickeln werden, die das Geschäft von Lacoste voranbringen.“

„Wir freuen uns darüber, unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen Marchon fortzuführen, mit dem wir starke Kollektionen im Einklang mit der Lacoste-DNA entwickelt haben“, so Catherine Spindler, Chief Brand Officer von Lacoste. „Die Brillenkollektion ist eine wichtige Kategorie für unsere Marke, die die Lacoste-Silhouette in Hinblick auf Stil, Innovation und Kreativität perfekt abrundet. Wir verfolgen in dieser Kategorie ehrgeizige Ziele, in der unsere Modesportmarke ein großes Potenzial hat.“