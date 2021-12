Marcolin: Lizenzvertrag mit Skechers verlängert

Partnerschaft geht nun bis 2024

Marcolin und Skechers USA Inc., The Comfort Technology Company, geben die Verlängerung ihrer Lizenzvereinbarung für den Entwurf, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Skechers Sonnenbrillen, Korrekturbrillen und Kinderbrillen bekannt. Die Partnerschaft wurde bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

Skechers Eyewear einer breiten Auswahl an Brillenmodellen für Kinder und Erwachsene ist im autorisierten Online-Handel und bei ausgewählten Augenoptikern erhältlich. Die Sonnenbrillen werden in unabhängigen Einzelhandelsgeschäften und Kaufhäusern sowie in ausgewählten Skechers-Geschäften in den USA und der ganzen Welt verkauft.