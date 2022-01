Mark´ennovy: Änderungen im Führungsteam

Sabine Otero ist neue Geschäftsführerin der DACH-Region

Der Kontaktlinsenhersteller Mark´ennovy hat personelle Wechsel in der Geschäftsführung bekannt gegeben. Josipa Kern übergibt die Leitung des Geschäftsbereichs DACH an Sabine Otero, die seit über fünf Jahren im Unternehmen tätig ist, zuletzt in der Funktion als Key Account und Professional Affairs Managerin.

In einer gemeinsamen Mitteilung von CEO Georges Sarrouf und Josipa Kern heißt es: „Frau Otero hat in dieser Zeit immens zur positiven Entwicklung der mark´ennovy GmbH beigetragen. Der gute Draht zu den Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Geschäftsleitung, sowie das profunde Wissen rund um die Kontaktlinse runden ihr Profil ab. Frau Otero wird unser Führungsteam mit ihrer offenen, sympathischen und engagierten Art optimal ergänzen und unsere Geschäftstätigkeiten in der DACH-Region weiterentwickeln.“

Josipa Kern werde sich künftig verstärkt auf ihre Tätigkeit als Group Director Business Development und als Mitglied der Geschäftsleitung fokussieren, um die Strategie und Geschäftsentwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.