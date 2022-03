Menicon: Größte Tageslinsen-Produktionsstätte geplant

Baubeginn in Malaysia in 2022, Produktionsstart für 2025 anvisiert

Menicon gibt eine Investition in Höhe von 650 Mio. RM (ca. 140 Mio. €) für die Errichtung seiner ersten Tageslinsen-Produktionsstätte in Malaysia, im Kulim Hi-Tech Park, Kedah bekannt. Diese strategische Investition, die über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Menicon Malaysia Sdn. Bhd. (Menicon Malaysia) erfolgt, beinhaltet die Errichtung einer neuen Produktionsstätte auf einem Areal von 200.000 Quadratmetern.

Die 45.000 Quadratmeter große Grundfläche des Werks werde im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen gebaut, heißt es in der Mitteilung von Menicon. Durch den Bau der Anlage werden fast 100 Arbeitsplätze geschaffen. Der Bau beginnt im August 2022, die Produktion soll im Jahr 2025 starten.

Werk wird als Smart Factory konzipiert

Dr. Hidenari Tanaka, CEO von Menicon Co. Ltd. bemerkte: „Unser malaysisches Werk wird das größte Werk der Menicon-Gruppe weltweit sein. Zusammen mit unserem bestehenden Werk in Singapur wird dieses Werk unser Geschäftswachstum auf dem internationalen Markt vorantreiben. Um die hohen Anforderungen an die Qualitätskontrolle in unserer Branche zu erfüllen, wird das neue Werk in Kedah als Smart Factory konzipiert und gebaut. Nach Bewertung verschiedener Aspekte jedes Landes wie die globale Wettbewerbsfähigkeit, das Risiko von Naturkatastrophen und die Sprachkenntnisse, haben wir uns schließlich für Malaysia als den besten Standort entschieden, um langfristig einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Unsere starken und langjährigen Beziehungen zur malaysischen Regierung werden uns dabei helfen, uns an diesem neuen Standort reibungslos einzurichten, die weltweite Nachfrage nach Tageslinsen zu befriedigen und einen Beitrag zur malaysischen Wirtschaft zu leisten.“

Tanaka erklärte weiter, dass der Markt für Kontaktlinsen, insbesondere für Tageslinsen, in den letzten Jahren aufgrund der weltweit zunehmenden Kurzsichtigkeit gewachsen ist. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, wird der gesamte Lieferprozess von Kontaktlinsen, einschließlich Produktion, Transport und Versand, durch ein integriertes System verbunden, das ein hohes Maß an Produktivität und Qualitätskontrolle ermögliche und durch State-of-the-Art Technologien unterstützt wird.