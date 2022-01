Menicon: Spende an Umweltorganisation

Zum aktiven Schutz der Meere vor Plastik und weiterem Müll

Menicon DACH unterstützt die Arbeit der gemeinnützigen Organisation „Everwave“, die sich dafür einsetzt, die Flüsse dieser Welt von Plastik und anderem Müll zu befreien, um so aktiv die Meere zu schützen. Pro verkaufter 30er-Box der Miru 1day UpSide Tageslinsen gehen im Jahr 2022 30 Cent an Everwave. Bereits im vergangenen Jahr sei die Summe, die sonst für Weihnachtsgrüße und -geschenke für Kunden und Mitarbeiter eingesetzt wird, an Everwave gespendet worden, teilt das Unternehmen darüber hinaus mit.

Der Kontaktlinsenanbieter hat über die Jahre mehrere Maßnahmen umgesetzt, die die Umwelt schützen sollen. Diese betreffen eine umweltfreundlichere Produktion, den Einsatz des eigenen Know-hows für Umweltprojekte sowie die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte. So wurde beispielsweise bei den Verpackungen einiger Produkte der Plastikanteil reduziert (Miru 1day Flat Pack, Pflegemittel). Des Weiteren unterstützt Menicon Projekte Aufforstungsprojekte in der ganzen Welt.