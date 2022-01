Menrad: Neue E-Service-Plattform für Augenoptiker

Für bessere Online-Kauf- und Bestellprozesse

Ab sofort steht den Partneroptikern des Brillenherstellers Menrad eine neue Service-Plattform zur Verfügung. Innerhalb der übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche sollen die Nutzer von vielseitigen Funktionen profitieren.

So können unter anderem neben Brillenfassungen und Sonnenbrillen auch Ersatzteile online bestellt werden. Garantieansprüche werden in wenigen Schritten durch den Upload von bis zu fünf Bildern eingereicht. Auch die Verwaltung der Konten wird vereinfacht und erweitert. Die gesamte Bestell- und Rechnungshistorie ist strukturiert einsehbar, weitere Mitarbeiterzugänge werden in der Benutzerverwaltung angelegt.

Qualitätsanspruch über die Produktwelt hinaus

Mit der Implementierung der Plattform folgt das Familienunternehmen „den Bedürfnissen der Kunden nach schnellen, bequemen und unkomplizierten Abläufen“ und unterstreicht die Ausweitung des Qualitätsanspruchs.

„Für unseren Ur-Großvater bezog sich Qualität überwiegend auf die Produktion und die Produkte selbst. Heute und zukünftig ist unser Verständnis des Begriffs Qualität umfassender: die Produktqualität ist zwar die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, darüber hinaus streben wir aber auch nach Exzellenz im Vertrieb, Marketing, CRM, IT und im After-Sale-Service“, fassen die geschäftsführenden Brüder Hermann und Eberhard Müller-Menrad die Weiterentwicklung zusammen.

Augenoptiker erhalten unter my.menrad.de Zugang zur Plattform. Die Zugänge für bestehende Kundennummern wurden bereits mittels der aktuell registrierten E-Mailadresse angelegt, Benutzer müssen diese lediglich durch das Erstellen eines neuen Passworts aktivieren, teilt das Unternehmen mit.