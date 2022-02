Menrad: Übernahme von Mondottica

Gemeinsam mit asiatischer Investmentgesellschaft

Das in Hongkong ansässige Brillenunternehmen Mondottica International Ltd. hat Ende Dezember 2021 einen Eigentümerwechsel vollzogen. Die Hauptaktionäre sind nun die Ferdinand Menrad Holding GmbH und Capital Eyes Holding, eine asiatische Investmentgesellschaft, die in der Herstellung hochwertiger Brillen und anderer Accessoires tätig ist.

Ross Holdings, eine in New Jersey ansässige Investmentgesellschaft im Besitz des Branchenveteranen Harvey Ross, dem Gründer der Viva International Group und von Mondottica USA, ist nicht länger Aktionär und Ross ist zum 31. Dezember 2021 als Direktor zurückgetreten, so eine Mitteilung des Unternehmens.

Zusätzlich zu den Veränderungen, die in dem internationalen Brillenunternehmen vorgenommen wurden, hat Mondottica USA sein Führungsteam umstrukturiert. In Verbindung mit den jüngsten Änderungen der Eigentumsverhältnisse hat Eberhard Müller-Menrad, als Vorsitzender von Mondottica USA, den Branchenveteranen Ken Liming zum CEO und Dan Blessing zum Chief Commercial Officer ernannt, um die Umgestaltung von Mondottica USA zu überwachen.

„Ich bin sehr glücklich und zufrieden, Mondottica USA neu zu denken, neu zu gestalten und neu zu erfinden, und habe zwei bewährte Veteranen eingesetzt, um diese Transformation zu erleichtern“, sagte Müller-Menrad. „Unter dem neuen Eigentümer und mit unserem erfahrenen Team wird Mondottica USA seinen Wachstumskurs fortsetzen.“

Das 2010 gegründete Unternehmen Mondottica USA mit Sitz in Warren, N.J., vertreibt Modemarken auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Zu den Kollektionen gehören Anna Sui, Benetton, Bloom, Christian Lacroix, Gizmo Kids, Hackett, Joules, Karen Millen, Pepe Jeans, Sandro und Scotch & Soda.