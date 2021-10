Mido 2022: Registrierung offen

Anmeldung für die Fachmesse in Mailand hat begonnen

Seit letzter Woche können sich die Besucher der internationalen Brillenmesse Mido auf der Website www.mido.com für die nächste Ausgabe der Messe registrieren, die vom 12. bis 14. Februar 2022 stattfindet.

Die Veranstalter freuen sich über die Rückkehr der B2B-Brillenmesse und versprechen eine persönliche Teilnahme in völliger Sicherheit in Fiera Milano Rho, für ein Branchenereignis, das man nicht verpassen sollte. Neue Trends, Materialien, Nachhaltigkeit, Innovation und die Zukunft werden die wichtigsten Themen sein. Die Mido sieht sich als eine besondere Plattform und ein internationales Zentrum für Design, Mode, Kultur und Wirtschaft und als eine primäre Ressource, die einem ganzen Industriezweig, ein strategisches Segment für die italienische Wirtschaft, einen Ort des Nachdenkens und Überdenkens über die Brille in all ihren Aspekten und Bedeutungen bietet. Darüber hinaus will sie ein Schaufenster sein, das das Endverbraucher-Publikum begeistert.

Vorfreude auf den Neustart

Die Verantwortlichen der Mido wollen, dass die Ausgabe 2022 für alle, die an der Veranstaltung teilnehmen, unverwechselbar und unvergesslich wird. Angeboten werden Begegnungen mit angesehenen Gästen, Auszeichnungen, Ehrungen und Vorschauen, um "Lust auf einen Neuanfang" zu machen. Ergänzt wird die Veranstaltung durch die Mido 2022 I Digital Edition, die im Juni 2021 ins Leben gerufene digitale Plattform, die dazu beitragen soll, eine vorteilhafte Verbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt herzustellen.

"Wir sehnen uns nach einem Neustart, und wir wollen uns dabei gegenseitig in die Augen sehen", erklärte Präsident Giovanni Vitaloni. "Wir wollen uns neu aufstellen, innovativ sein und zeigen, was in uns steckt – um neue Beziehungen zu knüpfen, bestehende zu stärken und unsere Geschäfte wieder zum Blühen zu bringen. Die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte haben unsere Hoffnungen für die Zukunft geweckt, aber wir sind noch mehr beeindruckt von der regen Teilnahme an den Fachmessen, die endlich auf verschiedenen Märkten stattfinden, wie z. B. der DaTE, wo der Geist der Wiederbelebung in der Luft lag".

Anlässlich der MIDO 2022 ist das WMIDO-Magazin bereits auf der Website der Messe online. Es wurde neu gestaltet, um detaillierte Informationen zu liefern, und enthält eine Fülle von Inhalten, die das Universum der Brillen umfassen, aber auch einen Blick auf die Parallelwelten von Mode und Design werfen.

