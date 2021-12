Mido: Februar-Termin der Messe steht

Durchführung der Eyewear-Show in Italien gegenwärtig „nicht gefährdet“

„Trotz der Unberechenbarkeit unserer Zeit ist die Situation in Italien derzeit unter Kontrolle und die Durchführung von Messen nicht gefährdet.“ So beginnt die Mitteilung der Mido-Veranstalter, die für Planungssicherheit in diesen Tagen sorgen soll. Planungssicherheit vor allem bei fast 600 Ausstellern, die laut Mido ihre Teilnahme an der Messe bereits bestätigt haben. Darunter befinden sich 350 internationale, vor allem europäische Aussteller, insbesondere aus Frankreich, Deutschland, Spanien, UK und den USA.

Zahlen in Italien auf vergleichsweise niedrigem Niveau

Die Veranstalter betonen, dass es gegenwärtig keine Hindernisse für den internationalen Reiseverkehr gibt und auch keine Maßnahmen, die europäischen Bürgern oder solchen aus anderen wichtigen Marktländern wie den USA die Einreise nach Italien verwehren.

Wie geplant werde die große Eyewear-Messe vom 12. bis 14. Februar 2022 in der Fiera Milano Rho in Mailand ihre Tore öffnen. Ein Beweis für die erfolgreiche Durchführung wichtiger Veranstaltungen sei etwa die kürzlich gut besuchte Motorradmesse EICMA (25. bis 28. November in Mailand, Anm. d. Redaktion).

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 152,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 3.12.2021, Quelle: www.corona-in-zahlen.de) steht Italien derzeit besser da als bspw. Deutschland (442) oder Frankreich (381,6), jedoch zeigt sich auch dort ein ungebrochener Trend nach oben.

Verantwortliche Entscheidungen an oberster Stelle

„Obwohl die Ungewissheit in diesen Tagen eine Konstante ist, sehen wir es als unsere Verantwortung an, die Bedürfnisse der Industrieunternehmen zu unterstützen, die in den letzten zwei Jahren unter den Folgen der globalen Krise gelitten haben“, sagte Mido-Präsident Giovanni Vitaloni.

„Wir sind jedenfalls der Meinung, dass wir in der jüngsten Vergangenheit hinreichend bewiesen haben, dass die Mido verantwortungsvolle Entscheidungen in Bezug auf Aussteller und Besucher getroffen hat, mit denen wir ständig in Kontakt stehen, um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zu bewerten und zu gewährleisten. Wir sind alle GIERIG auf die Mido!“

Alle Aktualisierungen werden online auf der Website der Veranstaltung www.mido.com und auf den offiziellen sozialen Kanälen verfügbar sein.