Mister Spex: Drei German Brand Awards 2022

Digitale Mitarbeiter-Experience und Employer-Branding-Kampagne prämiert

Bei der diesjährigen Verleihung der German Brand Awards am 9. Juni in Berlin konnte Mister Spex mehrfach überzeugen und erhielt die Auszeichnung in insgesamt drei Kategorien. In der Disziplin „Excellence in Brand Strategy and Creation“, die die Qualität einzelner Bestandteile von Markenarbeit bewertet, wurde das Unternehmen zweifach für seine digitale Mitarbeiter-Experience rund um den Börsengang mit dem Projektnamen „Fast Forward Together“ ausgezeichnet. Zum anderen erhielt der Omnichannel-Augenoptiker den Award für die Employer-Branding-Kampagne „SEE YOU! at #teamspex“.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir den Rat für Formgebung mit zwei starken kreativen Projekten aus unserem Haus überzeugen konnten und bedanke mich für die Anerkennung“, sagt Mirko Caspar, Co-CEO von Mister Spex. „Gerade für uns als Eyewear-Brand ist der Aufbau und das Management einer starken Marke essentiell, daher ist die mehrfache Prämierung mit dem German Brand Award eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.“