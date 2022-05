Mister Spex: Dritter Store in Schweden eröffnet

Premiere in Malmö

Mister Spex treibt mit der Eröffnung eines dritten Geschäftes in Schweden die internationale Expansion seines Filialnetzes voran. Nach zwei Store-Eröffnungen in Stockholm vor gut einem Jahr fand am 25. Mai 2022 die Premiere in Malmö statt. Damit betreibt das Berliner Unternehmen mittlerweile insgesamt 59 Stores in Deutschland, Österreich und Schweden.

„Wir sind bereits seit Jahren mit eigenem Online-Shop, eigenem Kund*innenservice und eigenem Lager erfolgreich in Schweden aktiv und bauen künftig unser Omnichannel-Angebot am schwedischen Markt weiter aus. Dabei ist die Eröffnung in Malmö ein wichtiger Schritt in unserer internationalen Wachstums-Strategie. Ich freue mich sehr, dass wir nun auch in Schwedens drittgrößter Stadt mit einem eigenen Store präsent sind“, sagt Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE.