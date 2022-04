Mister Spex: Expansion schreitet voran

Weitere Filialeröffnungen im Frühling

Mister Spex eröffnet im Frühling vier weitere Geschäfte in Deutschland. Das Filialnetz wird in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erweitert und umfasst somit insgesamt 54 Geschäfte in Deutschland, Österreich und Schweden.

Seit dem 30. März 2022 beraten die Mitarbeitenden in Düren und Regensburg Kunden, am 6. April eröffnete Mister Spex sein zweites Geschäft in Nürnberg und am 21. April soll es in Kiel weitergehen. Das Unternehmen möchte sein Filialnetz im Jahr 2022 um mindestens 20 neue Geschäfte erweitern.