Mister Spex: Neuer Store in Bonn

Präsenz in Nordrhein-Westfalen wird verstärkt

Mister Spex erweitert mit seinem Store Opening in Bonn sein Retail-Geschäft in Nordrhein-Westfalen. Das Berliner Unternehmen kann das Filialnetz damit vor Ort weiter vervollständigen und das Angebot komplettieren, das es u.a. bereits in Dortmund, Essen, Düsseldorf und Köln gibt.

Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE, sagt: „Auch in der zweiten Jahreshälfte bauen wir unsere Standortpräsenz sukzessive aus und wollen in diesem Jahr um insgesamt 20 neue Stores wachsen. Daher freue ich mich sehr über das Opening in der Bundesstadt Bonn und über unsere starke Präsenz in Nordrhein-Westfalen. Für die Eröffnung wünschen wir allen Mitarbeitenden und Besucher*innen viel Erfolg und Freude beim Brillen(ver)kauf.”