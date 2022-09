Mister Spex: Marktbedingungen drücken Gewinnerwartung

Neues Effizienzprogramm soll Profitabilität deutlich verbessern

Mister Spex hat heute seine Halbjahreszahlen 2022 veröffentlicht. Der Omnichannel-Optiker setzte demnach sein Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2022 fort. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 8% auf 108 Mio. € „trotz des sehr schwierigen Marktumfelds“, wie das Unternehmen betont.

Das Wachstum erfolgte in beiden Geschäftssegmenten, wobei der Umsatz in Deutschland um 9% und in den internationalen Märkten um 5% zulegte. Das Gesamtwachstum wurde von Umsätzen bei Sonnenbrillen und Kontaktlinsen getragen, die beide zweistellig wuchsen, was auf die verstärkte Reisetätigkeit, das günstige Wetter und die Rückkehr ins Büro zurückzuführen sei. Obwohl sich die externen Bedingungen aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der COVID-Pandemie und des Krieges in der Ukraine in Kombination mit der hohen Inflation kontinuierlich verschlechtert haben, konnte das Umsatzwachstum im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt werden, sodass Mister Spex in Deutschland wieder zweistellig wächst.

Strategie wird fortgesetzt

Mister Spex erwartet, dass die Verunsicherung der Verbraucher zu einer rückläufigen Nachfrage nach augenoptischen Dienstleistungen führen wird. Man habe dennoch seine Strategie des nachhaltigen Retailwachstums und der strategischen Investitionen in Innovation umgesetzt. Mirko Caspar, Co-CEO der Mister Spex SE, erklärt: „Unsere bestehenden Mister Spex Stores verzeichneten auf vergleichbarer Fläche ein deutlich zweistelliges Wachstum. Darüber hinaus haben wir im ersten Halbjahr zwölf neue Stores eröffnet, darunter zwei in Österreich und eines in Schweden, wodurch sich die Gesamtzahl der unternehmenseigenen Stores in Europa bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 auf 60 erhöht.“ Im zweiten Halbjahr werde Mister Spex seine Expansion im Einzelhandel in Deutschland fortsetzen und seinen ersten stationären Store in der Schweiz eröffnen. Um sein datengesteuertes Omnichannel-Kundenerlebnis auf die nächste Stufe zu heben, erwarb Mister Spex im Mai 2022 die restlichen Anteile an der Deep-Tech-Firma Tribe GmbH, die maßgeschneiderte digitale Dienstleistungen auf Basis von 3D-Gesichtserkennungstechnologie zur Messung von Pupillendistanz und Passformhöhe, virtuelle Anproben mit maßstabsgetreuen Ansichten und Fassungsanpassung sowie individuelle Empfehlungen anbiete.

Effizienzprogramm zur Verbesserung der Profitabilität gestartet

Trotz einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums in den ersten Monaten des dritten Quartals konnte das Unternehmen die Wachstumserwartungen nicht vollständig erreichen. Darüber hinaus seien das sich weiter verschlechternde Konsumklima, das zunehmende Aufschieben des Kaufs von Korrektionsbrillen, ein ungünstiger Produktmix, sowie die hohe Inflation einige der grundlegenden Risiken für das zweite Halbjahr. Angesichts des schwierigen Marktumfeldes hat Mister Spex seinen Ausblick für 2022 angepasst und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 7% bis 12%.

Um die Profitabilität deutlich zu verbessern, hat das Management-Team das Effizienzprogramm “Lean for Leverage (L4L)” mit drei Hauptpfeilern gestartet. Erstens werde sich das Unternehmen auf seine Kernmärkte konzentrieren und hier auf die bestehende Markenstärke aufbauen. Die Profitabilität soll durch organisches Wachstum des Online-Geschäfts, dem flächenbereinigten Wachstum der Stores und deren Produktivitätssteigerung erhöht werden. Zweitens werde man Preis, Sortiment und Marge durch eine Reihe von Maßnahmen weiter optimieren. Dabei will sich das Unternehmen auf die attraktivsten Kundensegmente konzentrieren, Eigenmarken weiter stärken und das Performance-Marketing ausbauen. Drittens werde Mister Spex den Personalaufwand, insbesondere die Personalgemeinkosten, und sonstige betriebliche Aufwendungen prüfen, um die Profitabilität zu verbessern und die „solide Cash-Position“ zu bewahren.

Dirk Graber, Gründer und Co-CEO der Mister Spex SE, fügt hinzu: „Mister Spex ist weiterhin sehr gut positioniert, um in einem schwierigen Marktumfeld weitere Marktanteile zu gewinnen.“

Quelle: Mister Spex