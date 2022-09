MPG: Neuer Vorstand Sales B2B

Erfahrener Vertriebsmanager Hannes Zeichen übernimmt

Neuigkeiten aus dem Hause MPG (Michael Pachleitner Group): Hannes Zeichen übernimmt zum 3. Oktober 2022 die strategische und operative Gesamtverantwortung für den B2B-Vertrieb und wird damit auch sämtliche Business Units im Sales und Marketing der MPG als Vorstand vertreten.

Der erfahrene Vertriebsmanager begleitete in den letzten 17 Jahren zahlreiche Unternehmen diverser Branchen in der Rolle als Geschäftsführer, Head of Sales aber auch als externer Unternehmensberater. Zusätzlich lag sein berufliches Hauptaugenmerk in der Entwicklung von Start-ups und der Kapitalisierung neuer Geschäftsmodelle.

Quelle: MPG