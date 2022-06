Munic Eyewear: Für Lookbook ausgezeichnet

German Brand Award 2022

Nach 2017, 2018, 2019 und 2020 hat Munic Eyewear wieder zugeschlagen: In diesem Jahr erhielt das Brillenlabel den German Brand Award für seine Lookbook Edition 2021 in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creations – Brand Communication Print“.

Die Kollektion vereint in den Worten von Munic „Visionäres und Traditionelles, mit dem Mut zu ganz neuen Perspektiven“. Diese Design-Philosophie wurde stilgerecht in einem sehr hochwertigen und vor allem außergewöhnlichen Lookbook im Stil eines Betonblocks inszeniert, der auch die Jury des Markenawards überzeugte.