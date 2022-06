Nachruf auf Peter Jensen

Mit nur 53 Jahren verstorben

Peter Jensen ist tot. Er starb am 14. Juni im Kreise seiner Familie in Dänemark. In der Augenoptik ist er vielen bekannt als langjähriger Handelsvertreter für Lindberg, als Mitgründer von Das Brillenabo, heute Seesmart, und als Exportmanager von Nine Eyewear. Ein persönlicher Nachruf seines Freundes und Geschäftspartners Jochen Reinke.

„Im letzten Sommer erfuhr er von seiner Krebserkrankung. Es folgten knapp ein Jahr lang Chemotherapien, die er mir gegenüber beschrieb als ‚das brutalste, was ich je erlebt habe‘.

Am Freitag den 4. Juni rief er mich an und sagte, dass die Ärzte nichts mehr für ihn tun können – für mich das traurigste Telefongespräch, das ich je erlebt habe.

Eine Woche später am 11. Juni heiratete er seine Lebenspartnerin Dinna Schur. Es war eine traumhafte Feier im Sommerhaus direkt am Meer. Nur vier Tage später starb er. Er hinterlässt fünf Kinder, eine fassungslose Familie und einen sprachlosen Freundeskreis.

Peter Jensen war ein Mann mit großem Auftritt: Knapp zwei Meter groß, schlank, sportlich, gut aussehend. Seine Ausstrahlung übertrug sich sofort auf andere, Gespräche fanden ausnahmslos in freundlicher, positiver Atmosphäre statt. Seine lebensbejahende Art war ansteckend, die Menschen liebten ihn dafür und ja, beneideten ihn auch in unterschiedlichen Bereichen: Er sprach sechs Sprachen: Schwedisch, Dänisch, Deutsch und Schweizerdeutsch, Englisch mit herrlichem australischen Akzent und ein wenig Französisch. Im Tennis war er Ass und Vorbild (Aufschlag 160 km/h), Golfhandicap sechs. Er fuhr Ski, spielte Eishockey und schlug uns alle im Billard. Seine exzellenten Weinkenntnisse verschönerten so manche Abende mit ihm.

Ruhe in Frieden, mein Freund.

Jochen Reinke“