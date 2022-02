NCC 2022: Niederländischer Kontaktlinsenkongress Ende Juni

Nach der Corona-Zwangspause geht es wieder los

Der niederländische Kontaktlinsenkongress NCC wird am Sonntag, den 26. und Montag, den 27. Juni 2022 im Hotel NH Eindhoven Conference Centre Koningshof, Eindhoven stattfinden – und damit erstmals wieder seit 2018. Corona-bedingt wurde die Veranstaltung seit 2020 mehrfach verschoben.

Die zweitägige Konferenz in NH Koningshof in Veldhoven konzentriert sich auf Bildung, Innovation, Neuigkeiten und Entwicklungen rund um die Kontaktlinse und hat sich seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2006 zu einer der größten Kontaktlinsenkonferenzen in Europa entwickelt.

Symposium von NCC und BCLA

Im Rahmen der Veranstaltung findet ein gemeinsames Forschungssymposium von NCC und BCLA (British Contact Lens Association) statt, um klinisch-relevante Forschung von Weltrang zu präsentieren und neue Forscher, Kliniker und junge Akademiker zu fördern, die auf diesem Niveau präsentieren können.

Weitere Informationen zur Anmeldung für den NCC und zur Einreichung von Beiträgen für das Symposium unter www.contactlenscongress.com.