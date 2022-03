NDOC: Informationstag „Lust auf Optik“

Zu Perspektiven in der Augenoptik informieren

Am Samstag, den 2. Juli 2022 findet im Norddeutschen Optik Colleg (NDOC) in Schwarmstedt ein besonderes Event statt. An diesem Tag informiert das NDOC nicht nur über die Meisterausbildung, sondern auch über Perspektiven in der Augenoptik.

Der Informationstag „Lust auf Optik“ soll laut Geschäftsführer und Inhaber Thomas Nagel eine Plattform zum gegenseitigen Austausch bieten: „Wie bei einer Messe werden sich verschiedene Arbeitgeber präsentieren, um die Job- und Karrieremöglichkeiten in ihren Betrieben vorzustellen. Dazu gibt es mehrere Kurzvorträge und Gesprächsrunden. Auch Schüler der Abschlussklassen sind herzlich willkommen, um sich über den Beruf Augenoptiker(in) zu informieren.“

In einer kleinen Industrieausstellung werden sich verschiedene Firmen präsentieren und zeigen, was heute in der Augenoptik möglich und erlaubt ist. Besucher können unter anderem ein Netzhautbild von sich aufnehmen lassen, auch Augendruckmessungen, Bestimmungen von Abbildungsfehlern höherer Ordnung und weitere Messungen sind möglich.

Für das leibliche Wohl gibt es kalte Getränke und „lecker Bratwurst vom Grill“. Das Team des NDOC freut sich auf viele Besucher und einen spannenden Tag der Optik.