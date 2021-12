Oculus: „Top-Arbeitgeber 2022“

Im neuen Mittelstands-Ranking von Focus Business

In der jährlich im Auftrag von Focus Business durchgeführten Befragung unter Beschäftigen in Deutschland werden die „Top-Arbeitgeber des Mittelstands“ ermittelt. Die Firma Oculus Optikgeräte GmbH in Wetzlar ist Teil des Rankings für 2022 und darf sich zu den „Top-Arbeitgebern 2022“ des Mittelstandes zählen.

Für das Ranking wird aus rund 40.000 Arbeitgebern mit Unternehmenssitz in Deutschland in 40 Branchen durch die unabhängige FactField GmbH eine „Top 4000-Liste“ über alle Branchen ermittelt. Die Datenerhebung wurde im Zeitraum vom 1. März 2021 bis 2. Mai 2021 durchgeführt. Die Firmengröße ist festgelegt von 11 bis 500 Beschäftigte. Die Auswertung wird prozentual zur Firmengröße ermittelt.

„Wir sind stolz, dass wir unter den Top-Arbeitgebern sind“, so die Geschäftsführung der Firma OCULUS. „Das geht nur mit einem hervorragenden und gut ausgebildeten Team. Jeder unserer Beschäftigten kann sich auf die Schulter klopfen, denn ohne sie hätten wir das nicht geschafft.“