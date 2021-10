OHI Update 2021: Gelungene Messe und Fortbildung

„Deutliches Lebenszeichen der österreichischen Branche nach der Pandemie-Pause“

Am Samstag, den 9. Oktober 2021 fand zum sechsten Mal der österreichische Augenoptik- und Hörakustik-Kongress „OHI Update“ statt. Mit über 240 Tagungsteilnehmern bot die Veranstaltung ein deutliches Lebenszeichen der österreichischen Branche nach der Covid-19-Pandemie bedingten Pause der letzten eineinhalb Jahre.

Neben sechs Vorträgen zu Augenoptik und Hörakustik, mit Fortbildungspunkten akkreditiert u.a. von der österreichischen Bundesinnung, dem ZVA und der SBAO, wurde im SO/Sofitel Wien eine begleitende Industrie-Messe mit 42 Ausstellern abgehalten, die somit gegenüber 2019 nochmals um etwa 20% gewachsen ist. Zudem erfolgte im Rahmen vom OHI Update 2021 die feierliche Verleihung der European Qualification in Optics für die ersten Absolventen in Europa.

Das neue Format hat sich bewährt

„Die Weiterentwicklung vom OHI Update von einer reinen Fortbildungsveranstaltung zu einer Kombination mit einer respektablen österreichischen Messe hat sich gelohnt“, resümiert OHI Geschäftsführer Walter Gutstein. „Mit dem Wechsel des Veranstaltungsortes in das SO/Sofitel Wien haben sich zusätzlich auch für die Konzeption und Durchführung Möglichkeiten in größeren Dimensionen ergeben. Insbesondere, dass beim OHI Update 2021 auch geordert wurde hat uns enorm gefreut“, so Gutstein.

„Wir sind besonders dankbar, dass unsere Veranstaltung trotz oder gerade wegen der Pandemiepause von den Kolleginnen und Kollegen so gut angenommen wurde. Der hohe Besucheranteil hat das OHI Update 2021 zum österreichischen Branchenfest dieses Jahres gemacht“, ergänzt OHI Geschäftsführer Harald Belyus.

Das nächste OHI Update 2021 wird am Samstag, den 10. September 2022 im SO/Sofitel Wien stattfinden.

Quelle: OHI Update