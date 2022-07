OHI Update 2022: Veranstaltung am 10. September 2022 in Wien

Spannende Vorträge, Table-Messe und Branchenparty

Am 10. September findet die größte österreichische Branchenveranstaltung – das OHI Update 2022 – im Wiener Sofitel statt. Mit sechs wissenschaftlichen Vorträgen für Augenoptiker und Hörakustiker, einer Table-Messe mit über 40 Industrieausstellern und einer abschließenden Branchenparty mit DJ-Live-Musik wird der Tag garantiert zu einem erfolgreichen Erlebnis.

Die Veranstaltung öffnet um 8:30 seine Pforten und bietet über den Tag verteilt parallel in zwei Sälen Vorlesungen an. So wird zu den augenoptischen Themen Georg Stollenwerk die neuen MKH 5.0 Richtlinien erklären, Dr. Carolin Truckenbrod neue Ansätze für das Myopiemanagement vorstellen und der kanadische Forscher Alex Hui, PhD über zehn verbreitete Mythen und Missverständnisse in der Praxisanwendung weicher Kontaktlinsen aufklären.

„Die Kombination aus hochwertigen Vorträgen und einer umfassenden Industrieausstellung wurde in den letzten Jahren ausgezeichnet angenommen. Insbesondere die Möglichkeit des direkten Orderns beim OHI Update stellt einen nicht unwesentlichen Komfort dar“, erklärt OHI Geschäftsführer Walter Gutstein.

Netzwerken und der fachliche Austausch sind wesentlicher Teil einer gelungenen Veranstaltung. Deshalb geht es gleich nach den Vorträgen zum gemütlichen Teil im Sofitel Wien über. Bei der OHI Branchenparty werden wie immer nicht nur Erfrischungen vom flying Buffet, sondern auch coole Beats von einem DJ serviert.

Alle Informationen und Anmeldung unter www.ohiupdate.at