Opti 2022: GHM begrüßt Corona-Lockerungen zum 20. März

Nach Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz

Keine Besucherobergrenzen mehr, Anpassung der G-Regelung, Öffnung von Gastronomie und Nachtleben: Bund und Länder haben am 16. Februar weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, die laut Opti-Veranstalter GHM der internationalen Messe für Optik & Design und der Messewirtschaft insgesamt die ersehnte Öffnungsperspektive und Planungssicherheit geben.

Demnach fallen bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März nahezu alle Corona-Maßnahmen und die damit verbundenen gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Einschränkungen schrittweise weg.

Endlich zuverlässige Planungsperspektiven

Klaus Plaschka, Geschäftsführer der Gesellschaft für Handwerksmessen mbH: „Endlich haben wir zuverlässige Planungsperspektiven, auf die die Messebranche so lange gewartet hat! Ich freue mich für alle Aussteller, die sich frühzeitig und zuversichtlich für die Teilnahme an der opti entschieden und für ihre Messevorbereitungen nun verlässliche Rahmenbedingungen haben. Für bisher verunsicherte Aussteller wiederum kommen die politischen Beschlüsse noch so rechtzeitig, dass auch sie noch ihre Messebeteiligung auf dieser Basis realisieren können.“

Opti-Leiterin Bettina Reiter ergänzt: „Das ist die Nachricht, auf die wir lange gewartet haben. Wir stehen in den Startlöchern und zählen freudig die Tage, bis wir Mitte Mai die Tore der opti öffnen können. Wir möchten uns an der Stelle bei denen bedanken, die uns in den letzten Monaten die Treue gehalten und das Vertrauen in Messen allgemein und in uns als Veranstalter und in die opti im Speziellen nicht verloren haben.“

Selbstverständliche Basisschutzmaßnahmen

Trotz Wegfall der pandemiebedingten Restriktionen stehe auf der Opti von 13. bis 15. Mai 2022 der Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer natürlich weiterhin im Fokus. Großzügige Aufplanung und das Abstandsgebot greifen nach wie vor als Basisschutzmaßnahmen genauso wie moderne Filter- und Lüftungstechnik sowie intensive Reinigungsintervalle, stellt die GHM klar.

Quelle: GHM