Opti 2022 verschoben

Von Januar auf Mai 2022

Die vom 14. bis 16. Januar 2022 auf dem Messegelände München geplante Opti, internationale Messe für Optik & Design, findet nicht zum Jahresbeginn statt. Unkontrolliert hochschnellende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie und kurzfristig wechselnde Auflagen seitens der Politik auch hinsichtlich 2G-plus-Regelung mit Besucherbegrenzung machen eine verlässliche Planung unmöglich, teilt der Veranstalter GHM mit. Daher hat man sich dazu entschieden, die Opti in den Mai zu verlegen. Sie findet vom 13. bis 15. Mai 2022 (Freitag bis Sonntag) in München statt.

Entscheidungen der letzten Tage ausschlaggebend

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und unbeschwerte opti vom 14. bis 16. Januar 2022 haben sich in den zurückliegenden Tagen durch die Coronapandemie drastisch geändert und erheblich verschlechtert. „Es ist derzeit nicht abzusehen, ob sich die Lage bis Januar wieder entspannt. Unser oberstes Ziel war und ist es, eine opti 2022 zu veranstalten, die einen Erfolg für alle Teilnehmer verspricht. Das können wir in dieser sich weiter zuspitzenden Lage für den geplanten Veranstaltungszeitraum nicht mehr garantieren“, erklärt Klaus Plaschka, Geschäftsführer des Veranstalters GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH.

Neben den unkontrolliert hochschnellenden Infektionszahlen haben gleichermaßen die eindringlichen Wünsche von Ausstellerseite diese Entscheidung herbeigeführt. Wie für die Opti-Besucher sei es auch für Dienstleister und Mitarbeiter der Aussteller aus heutiger Sicht trotz des umfassenden Hygienekonzepts kaum mehr möglich, ihre Beteiligung für den Januar vorausschauend zu planen.

Sicherheitskonzept der Messe bis zuletzt angepasst

Die GHM und das Opti-Team hatten bis zuletzt das Sicherheitskonzept der Opti 2022 laufend angepasst, um die bestmöglichen Bedingungen für ein erfolgreiches Branchentreffen zu schaffen. Die Unplanbarkeit habe nicht zuletzt mit den jüngsten Bundes- und Länderverordnungen und der dadurch erfolgten Kehrtwende hinsichtlich der bisher gültigen, politischen Vorgaben ihren Höhepunkt erreicht.

„Aussteller und Augenoptiker haben sich gleichermaßen mit uns auf das Wiedersehen gefreut! Die opti ist auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten eine effiziente Vertriebsplattform. Unser Anspruch ist es, den ausstellenden Unternehmen und den Augenoptikern verlässlich wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen – wir möchten dem Messepublikum ein tolles Produkterlebnis bieten. Das war bis vor Kurzem unter den bislang gültigen Bedingungen möglich. Aber alle jetzt zugrunde liegenden neuen Fakten und Entwicklungen zusammengetragen, lassen als einzig vernünftiges Handeln nur eine Verlegung der opti zu. Ich bin sicher, dass wir als Messeveranstalter von Seiten der Aussteller und Besucher mit dieser schwierigen Entscheidung auf Verständnis stoßen. Umso mehr freuen wir uns auf ein Wiedersehen im Mai,“ sagt Bettina Reiter, Leiterin der Opti.

Neuer Termin im Mai 2022

Die Opti 2022 wird vom 13. bis 15. Mai 2022 mit demselben Hallenkonzept (vier Hallen, C1 bis C4) und derselben Infrastruktur in München an den Start gehen – inklusive der bekannten Eingänge Nordwest und Nord, den Parkmöglichkeiten und Konferenzräumen.