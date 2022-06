Opti 2023: Neuer Januar-Termin gefunden

Zwei Wochen früher geht die Messe über die Bühne

Gut einen Monat nach der „Sonderedition“ der Opti Mitte Main in München und Bestätigung des kommenden Messetermins – ab 2023 wieder regulär in München und im Januar – hat der Veranstalter GHM die Messe auf ein neues, früheres Datum verlegt. Die Opti 2023 findet nun vom 13.1. - 15.1.2023 in München statt. Auch die darauffolgenden Messetermine sind für Mitte Januar geplant.

„Wir haben die Flexibilität in den Messekalendern erneut genutzt. Die opti auf den angestammten, attraktiven Zeitpunkt Mitte Januar legen zu können, diese Chance zu ergreifen, war für uns fast eine Verpflichtung,“ erklärt Klaus Plaschka, Geschäftsführer der veranstaltenden GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, den neuen Termin der opti 2023.

Messeleiterin Bettina Reiter ergänzt: „Wir lassen die pandemiebedingte Durststrecke weiter hinter uns und schaffen für die Branche offensiv die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Der branchenbekannte und etablierte Januar-Termin bildet dann seit 15 Jahren die perfekte Startrampe für den augenoptischen DACH-Markt in das neue Jahr.“

Opti bleibt verlässlicher Auftakt ins Jahr

Der 2024er Termin der Opti steht ebenfalls bereits fest. Auch hier hat sich die internationale Messe für Optik & Design Mitte Januar gesichert und ist von 12. bis 14. Januar Treffpunkt der Branche und Ort für Austausch und erfolgreiche Geschäfte.

Quelle: Opti/GHM