Opti: Neue digitale Wissensplattforum

Webinar-Reihe „Opti Forum XT“ als Bindeglied zur Live-Messe im Januar

Die Opti ist zu Beginn eines jeden Jahres Branchentreff, Kontaktschmiede sowie Innovationsplattform und Trendschaufenster, das nächste Mal vom 14. bis 16. Januar 2022. Darüber hinaus steht die augenoptische Fachmesse auch für Weiterbildung und Wissenstransfer.

Die Fachvorträge und -diskussionen im Opti Forum werden während der drei Messetage jährlich von über 3.000 Opti-Besuchern gehört, die sich in den Beiträgen über Neuheiten und Trends der Branche informieren. Die heutige Akzeptanz digitaler Formate und der Wissenshunger der Opti-Community über die Live-Messe hinaus haben nun zu einem neuen Konzept geführt, das gleichermaßen Aussteller der Opti wie Augenoptiker ansprechen soll: die digitale Wissensplattform Opti Forum XT.

Wissensvermittlung für Augenoptiker – vor der Messe digital und live

Drei exklusive Webinare im Herbst 2021 im Vorfeld der Präsenzmesse Anfang Januar in München bilden den Auftakt für das neue Format, mit Themen, die aufgrund ihrer derzeitigen Relevanz für die Augenoptik auch bei der Opti 2022 in München im Mittelpunkt stehen werden. Die Webinare fließen jeweils in einen Opti-Thementag ein und ergänzen so das Programm während der Messelaufzeit.

Start der Webinar-Reihe im Oktober

Am 28. Oktober 2021 und damit knapp zweieinhalb Monate vor der Opti 2022 steht das erste Webinar auf dem Programm, das sich einem besonderen Trend in der Augenoptik widmet, der mit neuen Produkten und Technologien von den Brillenglas- und Kontaktlinsenherstellern genauso befeuert wird wie von der Geräteindustrie: Myopie-Management, das nicht mehr nur für Spezialisten eine Differenzierung und ein neues Dienstleistungsangebot darstellt.

Am 18. November 2021 und 16. Dezember 2021 folgen die Online-Events zu den Themen „Screening – in Zukunft nur noch mit Telemedizin?“ und „Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Augenoptik“. Hier bietet die Opti den brancheninternen „Aktivistinnen und Aktivisten“ ein Forum, um Diskussionen und Gedanken mit innovativen Ansätzen zu den drängenden Themen unserer Zeit anzustoßen. Die Referenten werden dafür weiterhin aus dem Kreis unabhängiger Branchenexperten sowie unter den Opti-Ausstellern und den Verbänden und Vereinigungen gewonnen und zu den jeweiligen Terminen bekannt gegeben.

Thementage vor Ort

Im Januar nehmen zwei Thementage die Themen Myopie-Management und Telemedizin im Rahmen der Live-Opti noch einmal auf. Sie liefern einen detaillierten Überblick zu den Möglichkeiten moderner Technologien und geben praktische Tipps, wie diese das Know-how der Fachleute ergänzen, um deren Dienstleistung in diesen Bereichen auszubauen. Ein dritter Opti-Thementag zur „Zukunft der Augenoptik“ wirft einen Blick auf die Entwicklung der Branche, auf die Ausbildung der Hochschulen, auf die Fachkräfte und mögliche Alternativen, wenn Fachleute rar werden. Zudem gibt es Expertentipps und Anregungen von Opti-Ausstellern und unabhängigen Profis in Sachen Marketing, Verkauf sowie Umsatzsteigerung.

Die Inhalte des Opti Forum XT und der thematisch verknüpften Thementage stehen im Anschluss der Opti 2022 on demand zur Verfügung. Weitere Termine, alle Infos, Aktualisierungen und die Anmeldung zum ersten Webinar „Myopie-Management“ sind ab sofort möglich unter www.opti.de/opti-forum-xt.