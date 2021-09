Optiswiss: Verstärkung des Teams

Branchenexperte Johannes Schubart wechselt nach Basel

Seit September dieses Jahres verstärkt Johannes Schubart das Team der Optiswiss AG in Basel als Head of Global Marketing, Product Management & Tools. Der Augenoptiker machte sich nach und begleitend zu seinen Masterstudiengängen Optometrie/Vision Science und MBA & Engineering in verantwortlichen Positionen beim Brillenglashersteller Rodenstock einen Namen in der Branche, der er bald seit zwei Jahrzehnten angehört.

In München war Schubart zuletzt lange Zeit als Leiter des Produktmanagements und Produktmarketings sowie später auch des Trainingsbereiches für die Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich verantwortlich. Bei Optiswiss wird der anerkannte Branchenexperte begleitend zu seinen Aufgaben weiterhin auch Vorträge und Workshops halten, in denen es um seine Schwerpunktthemen rund um Brillenglas- und Messtechnologien, zielgruppengerechtes Marketing sowie Möglichkeiten der optometrischen Versorgung gehen wird.

Vorfreude auf was noch kommt

Als ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena freut sich der Neu-Baseler auf diese Herausforderung: „Die Optiswiss wächst permanent und hat insbesondere in der jüngeren Vergangenheit mit cleveren Kooperationen und Innovationen auf sich aufmerksam gemacht. Am Entwicklungs- und Produktionsstandort Basel wird vernetztes und lösungsorientiertes Arbeiten für den Fachhandel gelebt, um auf Augenhöhe die Partnerinnen und Partner bestmöglich am Markt zu unterstützen. Ich freue mich riesig, dass ich Teil dieses Teams sein kann und fortan zum stetigen Erfolg beitragen darf – wir haben noch einiges vor.“