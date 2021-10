Porsche Design Eyewear: Fahrspaß für Neukunden

Mit Vollgas ins Geschäft eingestiegen

Das Porsche Design Eyewear Sales Team aus Deutschland lud im September zehn Neukunden zu einem emotionalen Driving Event zu Porsche nach Leipzig ein. Nach der Ankunft in Leipzig und einem gemeinsamen Abendessen, bei dem sich alle in ungezwungener Umgebung kennenlernen konnten, startete der zweite Tag mit der Einführung in die Welt von Porsche Design.

Die Kunden erhielten einen Einblick in die Marke und ihre Vision und dann die Gelegenheit, sich die gesamte Kollektion anzuschauen und Brillenfassungen für ihr Geschäft zu bestellen.

Mit Vollgas über die Rennstrecke

Im Anschluss warteten zehn Porsche der Baureihen 911, Taycan und Cayman darauf, mit Vollgas über die Rennstrecke gefahren zu werden. Angeleitet von einem Instrukteur testeten die Kunden die verschiedenen Modelle auf Leib und Seele, was das Adrenalin hergab. Den Abschluss des Events bildete ein Blick hinter die Kulissen des Werks, in dem der Porsche Taycan und der Panamera gefertigt werden.