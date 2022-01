Pro Optik: Expansion geht weiter

Übernahme regionaler Kette bringt vier neue Filialen

Mit der Eingliederung des regionalen Filialbetriebs BrillenWelt Zscherben GmbH (Sachsen-Anhalt) hat Pro Optik die Anzahl seiner Augenoptik-Fachgeschäfte und Hörakustikzentren in Deutschland im neuen Jahr um vier zusätzliche Standorte erweitert. Die Optikerkette vereint nun nach eigenen Angaben ein Netzwerk aus insgesamt 160 Filialen unter seinem Dach.

CEO Micha S. Siebenhandl zum Zukauf: „Kein anderes Optik-Unternehmen ist aktuell so dynamisch auf Wachstumskurs – organisch, aber auch durch strategische Zukäufe. Deshalb eröffnen wir an geeigneten Standorten nicht nur selbst neue Fachgeschäfte, sondern sind sowohl gefragter Franchisegeber für einzelne Optiker, aber eben auch neue Mutter für ganze Filialbetriebe. Die BrillenWelt Zscherben GmbH mit ihren vier Geschäften ist ein absolutes Musterunternehmen, entspricht voll unserer First-Class-Philosophie und passt deshalb perfekt zu uns. Wir sind sehr glücklich, dass wir die BrillenWelt Zscherben in die pro optik Familie eingliedern können und damit nicht nur unser Wachstum vorantreiben, sondern auch unsere Präsenz ausbauen.“

Zscherben, Halle-Neustadt und zweimal in Halle Zentrum – insgesamt vier neue Standorte sind damit künftig Teil des Pro Optik-Netzwerks. Michael Schrodke, Geschäftsführer der BrillenWelt Zscherben GmbH: „Wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt, unser Filialnetz zusammen mit einem starken Partner zu erweitern oder uns einem erfolgreichen Optik-Unternehmen anzuschließen. Hierfür hatten wir zahlreiche Angebote. Kein Unternehmen hat uns so überzeugt wie pro optik.“

Weitere Zukäufe geplant

Der Zukauf von Filialbetrieben soll auch in den nächsten Monaten und Jahren unabdingbarer Teil der Wachstumsstrategie sein, teilt das Unternehmen mit. Allein bis 2025 will Pro Optik Hunderte neuer Fachgeschäfte und Hörakustikzentren eröffnen – in der Fläche und an hochfrequentierten Standorten in den großen Metropolen.