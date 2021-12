Pro Optik: Fachgeschäft am Marktplatz in Aalen eröffnet

Inklusive Hörzentrum

Am 6. Dezember hat die Optikerkette Pro Optik ein Fachgeschäft im Herzen von Aalen eröffnet. Am Marktplatz 16 finden die Bewohner Aalens seitdem auf rund 150 Quadratmetern alles, was das Kundenherz begehrt. Teil des neuen Pro Optik Fachgeschäfts ist ein integriertes Hörzentrum. Nebst fachkundiger Beratung rund um Hörakustik bietet dieses u.a. einen kostenfreien Hörtest, Probetragen sowie eine Sofort-Analyse.

Alexander Rosenberger, Geschäftsführer Pro Optik Aalen: „Wir freuen uns sehr über die Neueröffnung unseres Stores für Optik und Hörakustik und darüber, dass wir unsere Rund-um-sorglos-Betreuung durch Meisterhand nun auch hier anbieten können.“