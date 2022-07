Pro Optik: Neue Aktion „Tausche deinen Feiertag!“

Mitarbeiter aller Religionen sollen ihren Feiertag leben

Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus – alle Weltreligionen haben ihre großen Feiertage, die von Millionen von Menschen weltweit begangen werden. Damit wirklich alle 1.600 Pro Optik-Mitarbeiter dies auch tun können, hat die Optikerkette jetzt die neue Aktion „Tausche deinen Feiertag!“ gestartet.

Damit soll das gesamte Team die Möglichkeit haben, sein höchstes Fest mit Familie und Freunden zu begehen und einfach gegen den Feiertag hierzulande, Überstunden oder bevorzugten Urlaub zu tauschen. Anja Fujan, Head of Human Resources bei Pro Optik: „Menschen aus über 30 Nationen arbeiten bei pro optik, in unserer Verwaltung und in den über 180 Flächen in ganz Deutschland. Chancengleichheit und Vielfalt heißt für uns auch kulturelle Gleichheit. Und genau dies möchten wir unseren Mitarbeiter*innen damit ermöglichen und ein Zeichen dafür setzen, dass wir Bräuche und Feste aller Kulturen schätzen und wir wollen, dass diese auch gelebt werden können.“

Neuer HR-Ansatz greift

Die Aktion ist nur eine von vielen im Rahmen des neuen Human-Resources-Ansatzes #propeople. Erst kürzlich hatte das Unternehmen die Charta der Vielfalt unterzeichnet und im Juni die Vielfalt der Pro Optik LGBTQIA+-Community gefeiert.

„Die neue Regelung gilt ab sofort und ausnahmslos für alle Mitarbeiter“, erklärt das Unternehmen. Darüber informiert wurde die Belegschaft im Rahmen einer Video-Botschaft von HR-Chefin Anja Fujan und dem Vertriebschef Markus Kollmann. „Uns ist wichtig, dass ihr mit eurer Familie und euren Freunden eure Feste feiern könnt“, teilen die beiden in dem Video mit.

Quelle: Pro Optik