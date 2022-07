Pro Optik: Neueröffnung in Speyer

Filiale in einer der ältesten Städte Deutschlands

Seit dem 23. Juni bietet Pro Optik in der Maximilianstraße 42 in Speyer, inmitten der Fußgängerzone, auf zwei Stockwerken Qualitätsgläser, Kontaktlinsen und Markenbrillen sowie in Kürze Hörgeräte aller Art an. Die Bewohner einer der ältesten Städte Deutschlands dürfen sich damit in puncto Augenoptik und Hörakustik „auf ein neues Zeitalter freuen“, teilt das Unternehmen zum Start.

Die weitere Filiale in der Metropolregion Rhein-Neckar inbegriffen, betreibt Pro Optik mit Sitz in Wendlingen deutschlandweit nun insgesamt über 180 Geschäfte.